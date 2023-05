Que faire dans le 13e arrondissement de Paris ?

Paris est la capitale française et elle est composée de plusieurs arrondissements tout aussi attractifs les uns que les autres. Parmi ceux-ci, le 13e arrondissement est l’un des plus culturels avec une panoplie de belles choses à découvrir. Voici quelques exemples d’activités à réaliser dans le 13e arrondissement de Paris.

Le 13e arrondissement un endroit à connaître !

Le 13e arrondissement n’est pas très connu des touristes, ce qui est assez injuste vu que cet arrondissement a beaucoup à offrir. En effet, très peu de visiteurs s’aventurent vers le quartier Tolbiac pourtant très attractif et encore moins dans les rues particulières de la Butte aux Cailles. Pourtant, c’est un arrondissement rempli de secrets et qui mérite une visite lors d’un séjour dans la capitale française. De nombreux endroits intéressants sont à visiter dans cet arrondissement.

Une visite dans le quartier Tolbiac Olympiades

Vous ne pouvez pas visiter le 13e arrondissement de Paris sans connaître ce quartier qui est l’un des plus emblématiques de la capitale. En fait, le quartier Tolbiac Olympiades n’est rien d’autre que l’un des quartiers asiatiques les plus importants de toute l’Europe. Pour les amoureux de gastronomie, vous avez des restaurants lumineux qui vous attireront à coup sûr ! Vous adorez découvrir et êtes fan des produits exotiques ? Ce quartier vous offre des supermarchés bien achalandés et disposant d’articles de tous types. Pour un tour en Chine tout en restant à Paris, programmez votre voyage pour la période où se déroule le Nouvel An chinois. Les couleurs, les costumes et les chants vous feront voyager ! Pour votre hébergement, optez pour un hotel 3 étoiles dans le 13e arrondissement. Vous profiterez de services de qualité et pourrez aller et venir sans devoir perdre un temps précieux dans le transport.

Les amateurs de musées adoreront le 13e

Découvrir le quartier Tolbiac du 13e ne suffit point ! Le 13e arrondissement de Paris en plus du cadre verdoyant et agréable qu’il offre permet également aux amateurs de culture de profiter de diverses distractions. Parmi celles-ci, la découverte de la fondation Jérôme Seydoux Pathé. Cette fondation est un véritable paradis pour les amoureux d’art et offre les attractions suivantes :

Elle propose régulièrement des expositions de tous types et pour tous âges ;

Vous pourrez vous y détendre en famille et y passer des moments inoubliables ;

et y passer des Cette fondation consacre ses activités au cinéma et à diverses œuvres datant de plusieurs années ;

Propose des tarifs très abordables ;

Donne accès à des expositions et à des séances cinéma.

N’attendez donc pas, elle vous attend dans le 13e. Vous n’aurez qu’à débourser environ 7 euros pour une visite libre avec un accès aux expositions et une séance de cinéma. Deux options s’offrent à vous pour la visite du musée : choisissez si vous le souhaitez la visite libre sans guide, ou optez pour la visite accompagnée par un guide qui se fera un plaisir de répondre à vos préoccupations.

Un tour pour apprécier le street art

Le 13e arrondissement est le lieu idéal pour marcher le long de rues extrêmement charmantes et ornées de magnifiques œuvres issues du street art. Si vous recherchez un endroit romantique et unique, la butte des cailles vous attend avec ses rues chaleureuses et ses restaurants qui vous feront faire des pauses à chaque mètre.